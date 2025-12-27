Nigeria - Túnez: las Águilas Verdes clasificaron tras ganar 3 a 2

Nigeria aseguró su clasificación a la segunda fase de la Copa Africana 2025 este 27 de diciembre de 2025. Tras vencer 3-2 a Túnez en la segunda jornada del Grupo C, el conjunto lidera su zona con seis unidades.

El partido inició con presión nigeriana: Akor Adams asistió a Victor Osimhen a los 8 minutos en un remate que se fue por encima, y a los 16 minutos se invalidó un gol de Osimhen por fuera de juego. Túnez intentó responder con una jugada individual de Hazem Masturi, pero el portero Stanley Nwabali anticipó la acción con solvencia.

Al minuto 43, Ademola Lookman envió un centro desde la izquierda para que Osimhen marcara de cabeza el 1-0. Apenas iniciado el complemento, al minuto 49, el capitán Wilfred Ndidi anotó el 2-0 ganando por arriba tras un tiro de esquina. La tensión aumentó al minuto 55 con una polémica decisión arbitral que resultó en amonestación para Semi Ajayi tras cortar un avance tunecino. No obstante, al minuto 67, Osimhen asistió a Lookman, quien definió de forma potente para establecer el 3-0.

La reacción de Túnez llegó al minuto 74 con un cabezazo de Montassar Taibi tras un tiro libre cobrado por Hannibal Mejbri. Al minuto 85, Ali Abdi descontó de penal tras una mano de Bright Osayi-Samuel señalada por el VAR. En el minuto 90+4, Ferjani Sassi estuvo cerca del empate con un cabezazo que pasó apenas desviado. Pese a la derrota, Túnez se mantiene en la pelea gracias al empate entre Tanzania y Uganda.