El Banco Central oficializó la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), una herramienta no obligatoria para calcular la actualización de montos de sentencias en juicios laborales y comerciales. Reflejaría, según explicaron desde el BCRA, un valor intermedio entre lo que percibe un ahorrista y lo que paga un tomador de crédito de interés por una deuda.

Con este índice, según la normativa dirigida por el gobierno nacional, está destinado a facilitar el cálculo de los intereses acumulados en juicios laborales y comerciales, una cuestión clave en causas que suelen extenderse durante años. La medida busca brindar una referencia objetiva a los jueces al momento de fijar los montos finales de las sentencias.

El nuevo indicador se denomina Tasa de Intereses Moratorios (TIM) y, si bien no será de uso obligatorio, quedará a disposición de los tribunales y de las partes involucradas en litigios judiciales. Según informó el BCRA, su finalidad es “brindar una nueva herramienta que permita a los tribunales determinar intereses moratorios para deudas en pesos”, aportando mayor previsibilidad al sistema.

La TIM está pensada principalmente para actualizar los montos de fallos judiciales y surge de una combinación metodológica entre las tasas que pagan los plazos fijos y el costo financiero de los préstamos otorgados por los bancos comerciales. De esta manera, intenta reflejar un valor intermedio entre lo que percibe un ahorrista y lo que paga un tomador de crédito.

El índice comenzó tiene un antecedente histórico que se remonta al 3 de junio de 1993, lo que permite calcular deudas originadas décadas atrás. Además, el Banco Central habilitó una calculadora en su sitio web que permite estimar automáticamente el monto actualizado de una deuda según la fecha de inicio y de finalización del período considerado.

A modo ilustrativo, un monto de 10 millones de pesos correspondiente al 8 de enero de 2022, actualizado hasta la fecha, arroja un total aproximado de 172,4 millones de pesos. Desde el BCRA aclararon que no se trata de una actualización por inflación, sino de la aplicación de intereses moratorios, en línea con lo que establece el Código Civil y Comercial.

La creación de este índice responde a la falta de un criterio unificado en el Poder Judicial, ya que el artículo 768 del Código Civil y Comercial deja la tasa de interés a criterio judicial cuando no existe acuerdo entre las partes ni una ley especial. Esto derivó en una marcada dispersión de fallos, con jueces que aplicaban tasas activas, pasivas, mixtas o índices de mercado, generando resultados muy dispares.