Ordenaron desalojar el gimnasio del ex de Ingrid Grudke: por qué

Ingrid Grudke se encuentra en alerta debido a los problemas legales de su ex pareja, Martín Colantonio. El empresario fue intimado a dejar el local que solía ser la fuente de ingresos de ambos: un gimnasio. Este conflicto se debe a la falta de pagos a los empleados y a una deuda específica.

A pesar de la separación, el nombre de Grudke podría quedar "pegado a este nuevo escándalo" debido a que la situación la podría involucrar en problemas legales. La preocupación de la modelo reside en que existen "algunas cuestiones que todavía tienen que ver con Ingrid, porque siguen siendo socios en algunas cuestiones".

El periodista Pablo Layús detalló la situación judicial del empresario en Intrusos: "Fue intimado a dejar el local que tenían junto con Ingrid por la deuda con la secretaria de Hacienda de Posadas".

Layús también advirtió sobre el potencial riesgo legal para Grudke: "Le puede caer algún tipo de demanda". No obstante, el periodista tranquilizó sobre la situación de la modelo, ya que "Ella está bien asesorada... él no estaba pagando".