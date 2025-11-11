La entrega de 62 viviendas en el barrio Tres Marías, en Chimbas, no fue solo un acto protocolar más para el Gobierno de San Juan, sino una oportunidad para que el gobernador Marcelo Orrego advirtiera que se vienen más entregas en las próximas semanas. Durante su discurso, el mandatario sanjuanino hizo especial hincapié en la profunda satisfacción personal y política que le genera la entrega de estas casas. Orrego fue categórico al afirmar: "Estar acá me pone muy feliz porque en definitiva lo que estoy haciendo es cumplir con la palabra", destacando que se trata de entregar cada una de las viviendas que se comprometió el año pasado.

El gobernador relacionó este logro directamente con la dignidad humana. Manifestó que cada entrega es un día especial porque sabe que, en la mirada de los adjudicatarios, está el objetivo de tener ese "techo propio, ese techo tan ansiado, que es lo que nos da dignidad, poder tener la oportunidad de que nuestros hijos se críen en condiciones favorables".

Publicidad

Esta satisfacción se vuelve aún más relevante al considerar el escenario macroeconómico. Orrego reconoció que le tocó gobernar "en el momento más difícil de la historia argentina, en la fase más profunda de la historia argentina, sobre todo en la económica". Pese a ello, la gestión optó por una dirección clara, lejos de la crítica retrospectiva: "Lejos de decir ‘vamos a mirar por el espejo retrovisor’, decidimos mirar por ese parabrisas bien amplio que tiene que ver con nuestro futuro". Además, resaltó que San Juan no solo mantuvo sus planes, sino que fue "la primera provincia del país el año pasado en reabrir la obra pública".

Para lograrlo, la consigna fue clara: administrar "con muchísima austeridad". Esta gestión austera permitió no solo finalizar las obras, sino también plantear metas ambiciosas para el futuro. Orrego destacó que en su equipo "fuimos valientes" al conformar el presupuesto de este año, previendo un 40% más de viviendas que lo presupuestado en 2024.

Publicidad

Respecto a los proyectos en curso, el gobernador aseguró que se está cumpliendo con la planificación. Si bien se entregaron estas 62 viviendas, aún restan "siete barrios". Con la entrega en Chimbas, el saldo pendiente es de "540 viviendas, más de muchos sanjuaninos que van a poder usar su casa". Subrayó que todo este esfuerzo se costea con el trabajo y el aporte de "cada uno de los sanjuaninos".

El proyecto no se limitó a las viviendas, sino que buscó fortalecer la comunidad. El barrio fue dotado de un espacio verde resuelto con distintas texturas en sus solados, totalmente equipado con asientos, juegos, luminarias y canteros.

Publicidad

Finalmente, Orrego subrayó la importancia de la continuidad del sistema IPV a través del cumplimiento de los pagos. Hizo hincapié en el carácter solidario del pago de la cuota, ya que este esfuerzo permite seguir haciendo realidad el sueño de la casa propia para muchas más familias en San Juan, cerrando el círculo de cumplimiento y responsabilidad mutua.

Dato

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades, incluyendo a la directora del IPV, Elina Peralta; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y la intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez. Sin embargo, el centro de la jornada fue el mensaje del gobernador, quien se mostró "muy feliz" por la concreción de este proyecto.