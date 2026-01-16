“La Ley de Glaciares es realmente muy importante para los sanjuaninos”, afirmó el gobernador Marcelo Orrego al referirse al debate por la aclaratoria que se espera que el Congreso trate en febrero, tal como adelantó el Gobierno nacional en el cierre del año legislativo pasado. El mandatario valoró que el tema avance y destacó que la propuesta no busca modificar el espíritu ambiental de la norma sancionada hace más de una década.

Publicidad

“Esperemos que el próximo mes en febrero se va a tratar la Ley de Glaciares, una ley que es realmente muy importante para los sanjuaninos que se aprueben”, expresó. Según Orrego, el texto propuesto tiene como objetivo “aclarar” el objeto de la ley, ante imprecisiones jurídicas que generan conflictos en la interpretación y aplicación.

“Primero, fundamentalmente, es que no cambia el objeto de la ley. La ley sigue siendo la misma, el objeto lo aclara”, explicó. En el entorno del gobernador señalan que esta precisión técnica es clave para evitar procesos administrativos complejos y litigios que afectan a provincias cordilleranas con matriz minera y capacidades productivas asociadas.

Otro de los puntos subrayados fue el dominio constitucional de los recursos naturales. “Además también lo que hace no es que se delegan facultades a las provincias, lo que hace es reconocer en las provincias lo que establece la Constitución, que definitivamente tiene que ver que los recursos naturales son, en este caso, recursos que responden a la provincia de San Juan, no a la Nación”, detalló.

Publicidad

Orrego comparó este esquema con el régimen institucional chileno. “Como podría ser distinto en el caso del país vecino de Chile, donde es distinto, los recursos naturales los dispone el gobierno federal. En la Argentina los recursos naturales son de cada una de las provincias”, planteó.

Expectativa por la aclaratoria y el impacto productivo

El tratamiento legislativo genera expectativas en las provincias cordilleranas y en el sector minero, que ven en la aclaratoria una herramienta para reducir litigios y dar mayor previsibilidad. Una definición clara podría destrabar inversiones por hasta 14.000 millones de dólares en proyectos de cobre y litio.

Publicidad

Desde el Ministerio de Minería de San Juan también se había advertido que sin una norma más precisa los emprendimientos estratégicos “van a seguir como están”, aludiendo a la imposibilidad de avanzar en estudios y permisos.

El rol de Nación y el debate técnico

El Gobierno nacional anticipó que impulsará el tratamiento en febrero y que el foco estará en precisar el alcance jurídico de glaciares y periglaciares. La industria sigue de cerca esa definición porque hoy la superposición de criterios ambientales y administrativos genera conflictos de competencias y mayor judicialización.