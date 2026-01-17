El gobierno de Axel Kicillof mantuvo este jueves una reunión clave con los gremios docentes y estatales para destrabar la negociación salarial. Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial formalizó una nueva propuesta que mejora la oferta anterior, aunque sigue ubicándose por debajo del índice de inflación.

La oferta salarial se compone de dos tramos. Por un lado, un aumento retroactivo del 1% correspondiente al mes de diciembre. Por otro, una mejora del 2% para enero, que impactará en el salario básico de los trabajadores estatales bonaerenses.

Según fuentes cercanas a la negociación, la mayoría de los gremios recibió de manera positiva la propuesta y se encontrarían cerca de aceptarla formalmente en las próximas horas, aunque continúan evaluando los detalles.

Además del incremento salarial, el acuerdo contempla el ajuste del Sueldo Anual Complementario (SAC). Esto implica un pago proporcional para compensar el medio aguinaldo abonado el año pasado, en función de los nuevos porcentajes acordados.

Otro punto central del ofrecimiento es la cláusula de revisión. El aumento otorgado para enero funcionará como base de cálculo para una nueva negociación en febrero, cuando las partes volverán a reunirse para analizar la evolución de los salarios frente al contexto económico.

Sin embargo, no todos los sectores acompañarían la propuesta. Según trascendió, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazará el ofrecimiento por considerarlo insuficiente. Se trata del segundo gremio docente en importancia dentro de la Provincia, detrás de SUTEBA.

En tanto, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (FEGEPPBA) emitió un comunicado en el que solicitó formalmente la reapertura de la paritaria para la primera semana de febrero, con el objetivo de continuar discutiendo una recomposición salarial acorde a la inflación.

La negociación se da en un contexto de fuerte presión inflacionaria y reclamos gremiales por la pérdida del poder adquisitivo, lo que mantiene abiertas las discusiones entre el Ejecutivo provincial y los sindicatos.