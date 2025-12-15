Inauguraron el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Casuarinas, 25 de Mayo

Con la presencia del Gobernador Marcelo Orrego, quedó oficialmente inaugurado el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la localidad de Casuarina, perteneciente al departamento de 25 de Mayo. La obra, presentada como un logro fundamental para la descentralización del sistema sanitario provincial, permitirá ampliar y mejorar la cobertura médica en la zona.

Durante el acto de inauguración, el Gobernador destacó que la puesta en funcionamiento del centro va más allá de la infraestructura. "Es muy importante que podamos descentralizar, y es el concepto, la consigna que tiene el Ministro de Salud: que podamos descentralizar cada vez más la salud en nuestra provincia", afirmó Orrego. La obra representa un paso concreto en la política de acercar una oferta de salud completa y de calidad a los distintos puntos del territorio sanjuanino, reduciendo la necesidad de traslados largos para atenderse en la capital.

El flamante CAPS no solo cuenta con instalaciones refuncionalizadas, sino que ampliará significativamente la cartilla de servicios médicos disponibles para la comunidad. "Por supuesto se van a prestar muchísimas especialidades", aseguró el mandatario, aunque no detalló cuáles. En su discurso, dedicó un reconocimiento especial a los profesionales y trabajadores del sector: "Siempre agradecido a todos los recursos humanos, porque son muchas las especialidades que cuentan ahora, y... los recursos humanos que tenemos son muy relevantes e importantes para poder desarrollar la actividad".

La inauguración se enmarca en el cierre de un año activo en materia de obra pública para el gobierno provincial. Orrego vinculó este acto con el compromiso de gestión, señalando su satisfacción por "poder estar ya culminando este año, inaugurando obra". El nuevo centro de salud en 25 de Mayo se erige así como una respuesta concreta a las demandas vecinales y un componente clave en la red de atención primaria, que busca garantizar el acceso a la salud como un derecho fundamental en toda la provincia.