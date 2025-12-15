Murió Abraham Quintanilla, el padre de Selena Quintanilla, a los 86 años

El mundo de la música lamenta la partida de Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la icónica Selena Quintanilla, quien falleció a los 86 años el 13 de diciembre. La noticia del deceso de esta importante figura para el legado de su hija fue comunicada por su propio hijo, Abraham "AB" Isaac Quintanilla III, a través de su cuenta de Instagram. El hijo de la leyenda tuvo el deber de contar: "Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy". El posteo incluyó una foto de su padre y la canción "Cien Años" de Pedro Infante.

Hasta el momento, no se han hecho públicos más detalles, por lo que aún se desconoce la causa de su muerte.

Publicidad

Nacido en Corpus Christi, Texas, Quintanilla fue fundamental en el desarrollo artístico de la "Reina de la música Tejana". Él fue la figura clave para que su hija se convirtiera en una estrella internacional. Entre sus grandes logros, Abraham Quintanilla formó la banda Selena y Los Dinos junto a sus hijos Selena, A.B. y Suzette Quintanilla, alcanzando gran éxito durante la década de los 80.

Sin embargo, su mayor contribución se manifestó como productor y representante de Selena. La banda se disolvió trágicamente cuando la cantante fue asesinada en 1995 en manos de Yolanda Saldívar , quien se desempeñaba como expresidenta del club de fans de la artista.