El insólito motivo por el que Luis Ventura se vistío de Dumbledore en los MF

La primera celebración del Martín Fierro de Streaming, organizada por APTRA, dejó una de las imágenes más impactantes de la noche. Luis Ventura, el presidente de la institución, irrumpió en el Centro de Convenciones caracterizado como Albus Dumbledore, el personaje central de la saga Harry Potter. Los conductores de la gala, Paula Chaves y Damián Betular, no podían acreditar lo que veían a escasos metros.

La sorprendente caracterización de Ventura como Dumbledore surgió de una propuesta específica: la idea de disfrazarlo nació en las entrañas de Olga, con Migue Granados a la cabeza. Una fuente cercana al periodista de espectáculos confió que a Ventura le dijeron que buscaban una imagen fuerte que impactara, y se les ocurrió el famoso personaje de Harry Potter. Ventura recibió la iniciativa de la mejor manera y dijo que sí, momento en el cual la producción de Olga comenzó a organizar todo.

La preparación fue exhaustiva; el presidente de APTRA pasó por varias pruebas de vestuario, le hicieron un traje a medida y le consiguieron la mejor peluca del mercado para asegurar que la caracterización estuviera a la altura de la gran noche del streaming. Demostrando su compromiso con APTRA, Ventura expresó en confianza a su círculo íntimo: "Yo por APTRA hago lo que sea: viene y me dicen que me tire de cabeza al río, y me tiro".

Una vez en el escenario, en medio del asombro general de los invitados, el periodista dio su discurso inaugural: "Vamos a seguir provocando nuevos Martín Fierro para que el argentino valore a sus profesionales, a sus trabajadores, a sus contenidos y a su sistema de comunicación. ¡Aguante el Martín Fierro, carajo!".