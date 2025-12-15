Salió a la luz la infidelidad de Adrián Suar a Araceli González en su casamiento

La historia de amor que protagonizaron Araceli González y Adrián Suar se selló en 1997 con una boda memorable. No obstante, años después de la separación, las recientes lágrimas de Araceli ante las cámaras de Mirtha Legrand llamaron la atención de la prensa, pues hacía tiempo que la actriz se había casado con Fabián Mazzei. La periodista Marcela Tauro, en el programa Infama, se refirió al quiebre emocional de González.

Tauro recordó que, si bien la propia Araceli había referido el tema a lo económico, la emoción parecía ir más allá. “Ella a mí me llegó a contar, y también lo hizo en Intrusos, que el tema es económico. Pero también, para mí, dado que lloró, algo emocional hay todavía”. Además, la periodista se mostró sorprendida por la reacción de González, reflexionando que: “La verdad que cuando Araceli se puso a llorar, me llamó la atención; pueden ser muchas cosas, bronca, porque se separaron mal”.

Lo cierto es que la situación en la pareja siempre fue compleja, incluso desde el día de su matrimonio. “Siempre fue rara la situación, yo cubrí el casamiento de ellos y fue rarísimo”, dijo Tauro. Suar, joven, poderoso, y pope de la productora Pol-Ka, era considerado “terrible” en esos años. Fue precisamente en esa boda de 1997 donde se filtró un "tremendo rumor": la infidelidad de Suar.

La periodista destapó que la situación no era desconocida en el ambiente. “Había una invitada… que sé que todos comentaban que estaba con él”. Tauro aseguró que el engaño era conocido por todos en el medio, pero que “nos hacemos los boludos todos”. La amante era “una actriz seria que ahora está casada con otro. Del estilo de Araceli”. El engaño habría sido uno de muchos, ya que González ya sospechaba y vigilaba a su entonces pareja. Tauro remarcó el carácter conflictivo de Suar en esos años: “Ella le revisaba todo, Suar era bravísimo”.

Respecto a por qué Araceli sigue hablando del tema años después, Tauro sentenció que: “Ella no termina de hablar por el hijo”.