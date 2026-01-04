Pity Álvarez en Córdoba: el show será prueba clave por el homicidio

El reciente recital que Cristian "Pity" Álvarez ofreció el pasado 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ha dejado de ser un simple evento musical para convertirse en una pieza fundamental de la investigación judicial en su contra.

La Fiscalía Nacional N°27, a cargo de Sandro Abraldes, dispuso un operativo con cuatro oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) para filmar las tres horas de show, donde el músico fue el único protagonista ante más de 35 mil personas.

Publicidad

El objetivo de este registro es aportar nuevos elementos a la junta médica que el próximo 10 de febrero determinará si Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio agravado de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

El operativo judicial estuvo marcado por fuertes tensiones y denuncias cruzadas, según indican las fuentes. Inicialmente, los efectivos intentaron acreditarse como prensa sin éxito, lo que derivó en un correo oficial a la Agencia Córdoba Deportes, presidida por Agustín Calleri, notificando que la presencia policial respondía a tareas de investigación. Sin embargo, la agencia provincial habría avisado al entorno del músico sobre la medida, lo que provocó que el fiscal Abraldes presentara una denuncia penal contra Calleri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Publicidad

La situación escaló cuando los productores del evento, de las firmas Pop Art Music y En Vivo Producciones S.A., intervinieron durante la grabación,. Un representante de la productora secuestró el material registrado bajo el argumento de que la empresa detentaba los derechos de imagen del artista. Tras gestiones del secretario de la fiscalía, las cámaras fueron devueltas y la grabación pudo completarse, aunque el fiscal también denunció a la empresa por obstrucción a una orden judicial.

Actualmente, el proceso penal se encuentra suspendido desde marzo de 2023 debido al estado de salud mental y las adicciones del procesado, quien inició su tratamiento en el penal de Ezeiza tras su detención,. Las imágenes obtenidas en este multitudinario concierto en Córdoba serán evaluadas como material probatorio clave para decidir si el debate oral finalmente se reanuda.