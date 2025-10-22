Un hecho insólito ocurrió este fin de semana en la Ruta 40, cuando un automovilista que viajaba con su familia rumbo a El Chaltén se encontró de frente con un enorme catamarán transportado por un camión, que ocupaba los dos carriles de la carretera. Para evitar un accidente, el conductor debió tirarse a la banquina mientras los escoltas del transporte alertaban a los vehículos que se acercaban.

El momento fue registrado en un video viral por los acompañantes del automovilista y difundido en TikTok, donde rápidamente alcanzó más de 8 millones de reproducciones, 300 mil likes y miles de comentarios. En las imágenes se escucha a una mujer advirtiendo: “No pasa, no pasa, tenemos que ponernos en la banquina”, mientras el conductor maniobra para ceder el paso.

Según relató el periodista Pablo Manuel, protagonista del episodio, el catamarán se dirigía a El Calafate y contaba con escoltas delante y detrás que abrían el paso y guiaban a los automovilistas. “Te está haciendo señas que te tires a la banquina, anda a la banquina”, repite la mujer en el video mientras el camión avanza lentamente, dejando pasar a todos los vehículos sin incidentes.

El periodista, que compartió su experiencia en LU12 AM680, contó que vivió el momento con mezcla de miedo y sorpresa. “El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”, explicó, agregando que decidió inaugurar su cuenta de TikTok con el video, cuya primera publicación fue todo un éxito.

El episodio generó comentarios de usuarios impresionados y sorprendidos por la tamaño del barco y la logística necesaria para transportarlo por una ruta convencional, convirtiéndose rápidamente en una de las historias virales más comentadas de la semana.