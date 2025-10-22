Virales > Increíble
Video viral: un camión transportando un catamarán ocupó toda la Ruta 40
POR REDACCIÓN
Un hecho insólito ocurrió este fin de semana en la Ruta 40, cuando un automovilista que viajaba con su familia rumbo a El Chaltén se encontró de frente con un enorme catamarán transportado por un camión, que ocupaba los dos carriles de la carretera. Para evitar un accidente, el conductor debió tirarse a la banquina mientras los escoltas del transporte alertaban a los vehículos que se acercaban.
El momento fue registrado en un video viral por los acompañantes del automovilista y difundido en TikTok, donde rápidamente alcanzó más de 8 millones de reproducciones, 300 mil likes y miles de comentarios. En las imágenes se escucha a una mujer advirtiendo: “No pasa, no pasa, tenemos que ponernos en la banquina”, mientras el conductor maniobra para ceder el paso.
Según relató el periodista Pablo Manuel, protagonista del episodio, el catamarán se dirigía a El Calafate y contaba con escoltas delante y detrás que abrían el paso y guiaban a los automovilistas. “Te está haciendo señas que te tires a la banquina, anda a la banquina”, repite la mujer en el video mientras el camión avanza lentamente, dejando pasar a todos los vehículos sin incidentes.
El periodista, que compartió su experiencia en LU12 AM680, contó que vivió el momento con mezcla de miedo y sorpresa. “El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”, explicó, agregando que decidió inaugurar su cuenta de TikTok con el video, cuya primera publicación fue todo un éxito.
El episodio generó comentarios de usuarios impresionados y sorprendidos por la tamaño del barco y la logística necesaria para transportarlo por una ruta convencional, convirtiéndose rápidamente en una de las historias virales más comentadas de la semana.