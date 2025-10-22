La familia de Josefina "China" Ansa y su pareja, Diego Mendoza, se agrandó este martes 21 de octubre con el nacimiento de su segundo hijo, a quien esperaban ansiosos. La conductora de Telefe y Diego ya son padres de India, quien ahora tiene nueva compañía.

El nacimiento de Rafael, que finalmente llegó el martes 21 de octubre, llenó de felicidad a toda la familia de la China Ansa. El bebé nació a las 12:45 pm, pesando 3.080 kg.

A través de sus redes sociales, la China Ansa compartió la noticia junto a un video y un emotivo mensaje: "Llegaste Rafi, locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste. Bienvenido RAFAEL. 21/10/2025. 12.45 pm, 3.080 kg. Te amamos mi vida".