El canciller Gerardo Werthein presentó formalmente su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín. La decisión se produce en el marco de los cambios que el presidente Javier Milei tiene previsto realizar en su Gabinete tras las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo.

La salida de Werthein se conoció horas después de que Milei anticipara públicamente que realizará un rearmado de su equipo ministerial, con el objetivo de renovar la gestión y preparar la administración post electoral.

El ministro había quedado en el centro de la polémica luego de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, que generó cuestionamientos internos y críticas de sectores del Gobierno. Trolls libertarios vinculados a Santiago Caputo lo señalaron como responsable de la supuesta confusión del mandatario estadounidense, quien vinculó el apoyo de Estados Unidos al resultado de las elecciones del domingo.

Fuentes oficiales habían adelantado que, además de Werthein, Milei tenía decidido realizar cambios en otros ministerios, incluyendo Justicia, con el posible reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

El presidente Milei cumple este miércoles 55 años y lo celebrará con un festejo íntimo en Olivos, mientras continúa ultimando detalles sobre el nuevo Gabinete que asumirá después de las legislativas.

Con la renuncia de Werthein, se abre un período de definiciones en Cancillería, en un contexto de atención internacional y ajustes internos en el Gobierno, con impacto directo en la política exterior y en la coordinación del Ejecutivo de cara al próximo período legislativo.