El Gobierno nacional quiere excluir a San Juan del régimen de Zona Fría, un esquema que otorgaba descuentos en las tarifas de gas natural. La medida, que forma parte del plan de revisión integral de subsidios energéticos, fue defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó que el objetivo es “focalizar los recursos en quienes realmente lo necesitan” y evitar que los beneficios lleguen a sectores de altos ingresos.

“Estamos financiando el consumo a gente pudiente y lo pagamos todos nosotros, el resto de los usuarios”, señaló a DIARIO HUARPE. “Le pagamos el gas a las casas de Cristina Kirchner en Calafate, pero no sé si ese es el mejor uso del subsidio”, agregó, al ejemplificar los casos en que la ayuda estatal termina alcanzando a quienes no requieren asistencia.

Sturzenegger remarcó que la política de subsidios debe reformularse sobre la base de criterios de equidad. “Lo que queremos hacer es concentrar los subsidios en la gente que verdaderamente los necesita. Hoy hay una superposición de beneficios que distorsiona el sistema y termina siendo injusta con quienes más sufren el costo de la energía”, afirmó.

El ministro también destacó la necesidad de un enfoque regional más equilibrado. “Si decimos que hay que subsidiar el gas en la zona fría, entonces también deberíamos subsidiar el aire acondicionado en las zonas calientes. El criterio debe ser la necesidad, no la geografía”, subrayó.

Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar hacia un esquema más eficiente de asignación de recursos, en línea con su programa de desregulación y racionalización del gasto público. “La idea no es eliminar la ayuda, sino direccionarla mejor —concluyó Sturzenegger—. Los subsidios son una herramienta válida, pero deben servir para acompañar a los sectores vulnerables, no para perpetuar desigualdades”.