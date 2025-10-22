Sturzenegger pidió el voto sanjuanino para LLA para garantizar la inversión minera

En el marco de su gira de campaña por San Juan, Federico Sturzenegger realizó un explícito llamado a votar por los candidatos de La Libertad Avanza, argumentando que solo con su representación en el Congreso se garantizarán las condiciones para el desarrollo minero provincial. El funcionario, acompañado por los candidatos Alejandro Cacace, de San Luis, y Abel Chiconi sostuvo que el "futuro extraordinario" prometido para San Juan depende directamente del respaldo electoral a su espacio político.

"Hay un futuro extraordinario por delante para la provincia de San Juan, pero decimos que eso va a ocurrir si Argentina logra mantener el rumbo en dos aspectos absolutamente centrales", declaró Sturzenegger ante sus seguidores. "La primera es el tener equilibrio fiscal, tener superávit fiscal, porque eso es la garantía última de una estabilidad económica [...] y lo segundo es un respeto irrestricto a los derechos de propiedad".

El ex presidente del Banco Central enfatizó que estas condiciones solo se mantendrán con el triunfo electoral de La Libertad Avanza: "Esas son las dos cosas que necesitamos para que tanto los argentinos como las empresas internacionales estén dispuestas a invertir en Argentina. Y para eso necesitamos que me ayuden a votar a nuestros candidatos".

Sturzenegger presentó el desarrollo minero como el motor que generará un "círculo virtuoso" para la provincia y el país, destacando especialmente la reactivación del sistema ferroviario. "El propio desarrollo de la minería va a generar que el sector privado [...] si nos volvemos a juntar dentro de un año, va a haber un boom de inversiones del sector privado poniendo a punto la red ferroviaria", afirmó.

El mensaje concluyó con una proyección ambiciosa: "Si Argentina logra mantener este rumbo de estabilidad macroeconómica y de libertad económica, que es un poco la gestión que nosotros tenemos en el Ministerio, el futuro para Argentina va a ser extraordinario y para la provincia de San Juan también". El llamado electoral quedó plasmado en su advertencia final: "Ustedes también van a ver en la próxima década un influjo de gente que va a querer venir a vivir en estas provincias porque cosas muy extraordinarias van a estar pasando, pero para eso necesitamos su voto".