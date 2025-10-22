La tensión alrededor de Wanda Nara y su presencia en el entorno del fútbol profesional se mantiene alta. Recientemente, se reveló el "peculiar apodo" que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le habrían puesto a la mediática, según comentó Ailén Bechara al aire del programa Pasó en América.

Bechara detalló que cada vez que se habla de Wanda, su teléfono "explota" con personas que desean contar su punto de vista. Fue en ese contexto que la panelista reveló la frase utilizada por el grupo de esposas de la Scaloneta: “Lo que me están contando es que, en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente, en el grupo de las mujeres de los jugadores, pusieron ‘Tatiana a la vista’”.

Publicidad

El partido al que se hace referencia fue el disputado por el equipo de Lionel Scaloni contra Venezuela, a comienzos de septiembre, por las Eliminatorias. Ese día, tanto Wanda como su hermana Zaira estuvieron presentes en el Monumental.

El sobrenombre "Tatiana" no es casual. Cabe destacar que este apodo fue originalmente acuñado por Martín Cirio y hace referencia a aquellas mujeres que tienen la tendencia a fijarse en hombres que ya tienen pareja o están comprometidos.

Publicidad

Sumando más detalles a la situación de rechazo, Bechara agregó que, tras nombrarla con el apodo, las mujeres supuestamente acordaron actuar en conjunto. “Dicen que mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota y que aplicaran la ley de hielo con ella”.