La primavera es la época perfecta para volver a poner manos a la tierra y transformar el jardín en el protagonista de la casa. Si buscás flores vibrantes y fáciles de cuidar, hay tres opciones infalibles para sembrar en noviembre: zinnias, petunias y girasoles.

1. Zinnias

Las zinnias son ideales para quienes buscan flores resistentes y fáciles de cuidar. (Foto ilustrativa)

Las zinnias son un clásico para quienes buscan flores alegres y resistentes. Se adaptan perfectamente al clima argentino, sobre todo en zonas templadas y cálidas.

Sus flores aparecen en rojo, rosa, fucsia, amarillo y blanco, y atraen mariposas y abejas, llenando de vida cualquier rincón verde.

Cómo sembrarlas: colocá las semillas directamente en tierra suelta y bien drenada, asegurá mínimo 6 horas de sol por día y regá seguido, pero sin encharcar.

En pocas semanas, las primeras flores aparecerán y se mantendrán firmes hasta el final del verano.

2. Petunias

Las petunias llenan de color el espacio. (Foto ilustrativa)

Las petunias son ideales para balcones, macetas y bordes de jardín. Noviembre es el mes óptimo para sembrarlas, ya que el riesgo de heladas desapareció y el calor favorece su desarrollo.

Se consiguen en una gran variedad de colores, desde blanco puro hasta violeta intenso.

Resisten sol directo y altas temperaturas sin problemas.

Son versátiles: se adaptan tanto a la tierra como a balconeras, perfectas para espacios reducidos.

3. Girasoles

Esta planta es ideal para tener en maceta. (Foto ilustrativa)

El girasol es el rey del verano argentino: imponente, fácil de cultivar y con flores amarillas que siguen al sol.

Cómo sembrarlos: las semillas se colocan directamente en un lugar bien soleado.

Al inicio, regá todos los días; luego solo cuando la tierra esté seca.

Si se siembran en tandas cada 10 o 15 días, se puede disfrutar de girasoles floreciendo durante todo el verano.

Además de su belleza, atraen insectos polinizadores y simbolizan optimismo y buena energía.

Con estas tres opciones, cualquier jardín, terraza o balcón se llenará de color, vida y movimiento, convirtiéndose en un espacio que alegra la casa durante toda la temporada estival.