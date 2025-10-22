Un fuerte operativo de Prefectura Naval Argentina generó conmoción en General Conesa, Río Negro, tras el hallazgo de un cuerpo a la orilla del río Negro, en cercanías de la balsa de Guardia Mitre. El descubrimiento se produjo durante un rastrillaje ordenado por la fiscalía local, activado luego de dos denuncias de desaparición, que según fuentes oficiales no estarían relacionadas entre sí.

La familia de Carlos Alberto Tomasini, de 20 años, desaparecido en Viedma desde el 8 de octubre, espera ahora confirmar si el cuerpo corresponde a su hijo. El joven fue visto por última vez al salir de su casa en el barrio San Martín, vistiendo una camisa negra, pantalón de jean azul y zapatillas, y su madre comentó: “Es muy raro de él porque siempre me escribe dónde anda y eso, él nunca me hizo esto”.

La fiscalía informó que el personal trabaja en la compleja tarea de retirar el cuerpo del agua, y que la autopsia, programada para hoy, será clave para determinar la causa de muerte y confirmar o descartar su identidad. Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de Viedma y General Conesa, mientras los investigadores avanzan con peritajes y medidas judiciales para esclarecer las circunstancias del hallazgo y ofrecer respuestas a la familia.