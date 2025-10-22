Diego Topa, el reconocido animador infantil que deleita a los niños argentinos, abrió su corazón en el programa "Otro día perdido". Allí, el actor y conductor reveló que, en su adolescencia, amaba a la misma mujer que "seguramente amaban los padres de esos chicos que hoy lo ven": la animadora brasileña Xuxa, quien marcó a toda una generación de niños y adolescentes.

Durante la entrevista, Mario Pergolini le mostró una foto de un Topa adolescente junto a Xuxa, tomada durante uno de los shows que la brasileña realizaba en Argentina.

"¿Fuiste a ver la Xuxa? Estabas un poco grande para eso", le preguntó Mario Pergolini de manera divertida. Topa, entusiasmado, se defendió: "La admiraba. Había mucha gente de mi edad. Era alucinante lo que generaba. Aprendí mucho viéndola".

El recuerdo de sus encuentros con la Reina de los Bajitos

Topa relató que el destino quiso que se topara con su ídola. En un giro inesperado, la encontró un día junto a su hija Sasha en los parques de Disney. En ese momento, Topa no era conocido, pero se animó a saludarla: "Fui y la saludé. No podía creer que estuviera viéndola. Yo no era conocido en ese momento, para mí fue una locura verla".

Un segundo encuentro se dio por mensaje, gracias a Héctor Maugeri, director de la revista Caras, quien le mandó un recorte de lo que Topa había hablado de ella en una entrevista. "Xuxa me mandó un audio que me morí de amor", confesó.

Motivado por su fanatismo, Topa reveló su gran sueño actual: cuando Xuxa inicie su gira de despedida y llegue a Argentina, él quiere ser parte. "Quiero ser telonero, quiero hacer algo con ella, así que ayúdenme, tráiganme suerte. La amo, la amo. Me parece alguien mágico".

Finalmente, Topa contó la anécdota más osada de su fanatismo juvenil. Relató lo que llegó a hacer para poder entrar a uno de sus shows en Argentina. En ese momento, no tenía dinero para comprar la entrada, ni tampoco para comprar la cantidad de chocolatines cuyos envoltorios se canjeaban por un ticket. "No tenía un mango yo para ir a verla", relató.

Ante la falta de recursos, al joven Topa solo le quedó una opción: "Me colé, pero me colé con amor".

Recordando a ese fan que no podía pagar, Topa cerró la entrevista con un gesto solidario. Reveló que si alguien entra a sus propios shows sin pagar, él lo perdona. "Hay gente de verdad que no tiene un mango de verdad, siempre me escriben o algo y les permito pasar", concluyó.