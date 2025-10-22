A fines de septiembre, Polémica en el Bar regresó a la pantalla de América, con Mariano Iúdica al frente, en el marco de la celebración de sus 63 años en la televisión argentina. Sin embargo, la nueva etapa del clásico ciclo ya experimentó dos bajas significativas en menos de un mes.

Tras el debut, las autoridades del canal decidieron mover el programa a un horario cercano a la medianoche. Este cambio programático provocó la renuncia de Marina Calabró, quien era la única mujer en el equipo, ya que el nuevo horario interfería con el resto de sus compromisos laborales. Ahora, se suma otra renuncia inesperada: la de Nazareno Casero.

Publicidad

Nazareno Casero fue consultado por Luciana Elbusto en un vivo de Instagram sobre si continuaría formando parte del ciclo, a lo que respondió afirmativamente: "Voy a tener las noches libres".

El actor expresó su gratitud por la convocatoria, destacando la importancia histórica del programa: "Me gustó mucho que me convocaran porque es un programa que tiene más de 60 años de trayectoria, es parte de la historia de la televisión argentina". Además, mencionó que, como espectador y trabajador de la televisión, le divertía la idea de estar allí.

Publicidad

Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron. Casero fue "simple y claro" al exponer las razones de su salida, vinculándolas a la nueva dirección que tomó el ciclo:

"Cuando el programa arranca, empieza a funcionar de una manera y hay que saber encontrar el lugar para poder sentirse cómodo. No sucedió eso. El programa empezó a ir por un lado más serio y entendí que no podía estar más ahí", explicó.