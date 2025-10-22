Después de 28 años, Racing volverá a disputar una semifinal de Copa Libertadores, enfrentando nada menos que a Flamengo, uno de los clubes más poderosos de Sudamérica. El partido se jugará este miércoles por la noche a las 21:30 en el estadio Maracaná, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Telefé y Fox Sports.

Flamengo llega como favorito indiscutido. Su plantel está valorado en más de 500 millones de euros, según BeSoccer, y mantiene un invicto de seis partidos como local en la actual edición del torneo. Además, ganó nueve de los últimos trece encuentros frente a equipos argentinos en la Libertadores.

Racing, en tanto, afronta la serie con entusiasmo y confianza tras superar los cuartos de final con victorias por 1-0 en ambos partidos. El equipo de Gustavo Costas apuesta a sostener su fortaleza defensiva y buscar un gol que permita encarar la revancha en el Cilindro de Avellaneda con ilusión.

En cuanto al historial entre ambos equipos, los números son equilibrados: una victoria, cuatro empates y una derrota en seis enfrentamientos oficiales. Sin embargo, Racing sabe que jugar en Brasil representa un desafío adicional y que Flamengo impone respeto con su poder ofensivo.

El choque promete tensión y espectáculo, con el Maracaná como escenario, donde se enfrentará el orden y la resistencia de Racing contra la potencia y experiencia de Flamengo. La revancha se jugará una semana más tarde en Avellaneda, también a las 21:30.

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Cómo verlo en vivo:

El partido se transmitirá por Telefé, Fox Sports, Disney+, y plataformas digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play.