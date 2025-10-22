La Joaqui se refirió a los rumores sobre su relación actual con la China Suárez, luego de que ambas figuras se mostraran muy cercanas durante una época. A la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity, la cantante eligió contestar las preguntas, demostrando que nunca se guarda nada en sus declaraciones.

En el programa LAM, La Joaqui desmintió que el alejamiento se deba a un conflicto o a la ruptura de algún principio ético. "No pasó nada con la China, cuando vos conocés a alguien, van cambiando de gustos", explicó, ejemplificando el cambio de intereses con la frase: "A vos te gusta el paddle y a mí el golf, tal vez nuestros momentos los compartíamos en paddle". De manera concluyente, afirmó: "No rompió ningún código, cada una fluyó para sus lugares y está todo bien".

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de realizar una colaboración musical con Eugenia Suárez, la cantante no dudó en citar sus actuales compromisos: "¿En qué momento? Ahora estoy con MasterChef".

A pesar de la versión conciliadora de La Joaqui, la periodista Juli Argenta recordó en LAM que se había hablado de rumores sobre un hombre en medio del distanciamiento. Aunque inicialmente se había mencionado a Ecko, Argenta reveló que el nombre real sería el de James Rodríguez.

Según la información proporcionada por la periodista, La Joaqui tuvo una "historia de amor muy importante" con el futbolista. La controversia se generó porque, en 2024, la China Suárez "lo empezó a seguir a él y a un amigo en Instagram", aunque la actriz posteriormente "lo dejó de seguir".