El explosivo cruce entre Yanina Latorre y Nancy Pazos en el programa A la Barbarossa sigue generando repercusiones. Ahora fue la misma Latorre quien se encargó de subir la apuesta al exponer el "detrás de escena" del tenso debate, revelando cómo sintió a Pazos una vez que las cámaras se apagaron.

La discusión en televisión se centró en la polémica separación de Dady Brieva y la Chipi, donde Latorre y Pazos protagonizaron un choque de opiniones con chicanas personales incluidas. Sin embargo, lo más revelador de la historia se conoció al día siguiente, cuando Yanina, al aire de su programa radial, contó que el enfrentamiento tuvo una segunda parte, pero esta vez con un tono más bajo de parte de su colega.

"Cuando fuimos al corte, le dije: 'Me encanta que digas que te doy vergüenza ajena, me sube el rating. No me subestimes'”, relató Latorre. Según su versión, la reacción de Pazos fue de sorpresa e incomodidad ante la confrontación directa.

La panelista de LAM no se guardó nada al dar su diagnóstico sobre el estado de su colega: "No me podía mirar a la cara. La sentí temblorosa. Se ve que no le gusta que la enfrenten. Es de esas que atacan y si les contestás, se achican".

De acuerdo con el relato de Latorre, el momento fue tan significativo que incluso la conductora, Georgina Barbarossa, habría reaccionado. "Georgina Barbarossa me miró con cara de 'Ay Dios mío, acá va a volar algo'", aseguró la "angelita", sugiriendo que la tensión se palpaba en el estudio.

Finalmente, Latorre concluyó su descargo con una fuerte crítica a la actitud de Nancy Pazos: "Ella es de las que va por la vida atacando, y si la enfrentás se ofende. Me encanta que le tiemblen las patas".