La institución educativa a la que asistía Emir Barboza, el niño de ocho años fallecido tras recibir un disparo en el pecho durante un enfrentamiento entre bandas en el barrio Valle Grande de Rawson, realizó un sentido homenaje al menor. El establecimiento expresó su dolor mediante un mensaje que acompañaba una fotografía del alumno con su guardapolvo blanco, donde se destacaba que su sonrisa permanecería por siempre en las aulas.

El hecho criminal ocurrió durante las últimas horas de un lunes y la madrugada del martes, cuando una disputa entre vecinos escaló hasta convertirse en un tiroteo. Emir se encontraba jugando cerca del lugar cuando recibió el impacto de bala que le causó la muerte. La autopsia determinó que el deceso se produjo por un shock hipovolémico por hemorragia, consecuencia de la herida de arma de fuego en el tórax. Los peritos recuperaron del cuerpo del menor un proyectil que, según las estimaciones preliminares, correspondería a calibre .22, aunque este dato deberá ser confirmado mediante los análisis balísticos correspondientes.

La investigación judicial ha avanzado con la detención de siete personas, entre las cuales se encuentra un menor de edad que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Los adultos arrestados fueron identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo y Jonathan Javier Carrizo. Las autoridades continúan la búsqueda de otro sospechoso, un hombre mayor de edad que habría estado presente durante el incidente y que se dio a la fuga.

En los allanamientos realizados se logró el secuestro de dos armas de fuego, cuyas características serán cotejadas con el proyectil extraído del cuerpo de la víctima. Simultáneamente, se están realizando análisis de restos de pólvora en la vestimenta de los detenidos y barridos electrónicos para determinar la autoría de los disparos. El fiscal interviniente solicitará en las próximas horas la formalización de la investigación penal preparatoria y imputará a los sospechosos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores funcionales, además de requerir la prisión preventiva durante el desarrollo de la causa. El crimen de Emir Barboza ha generado una profunda conmoción en la comunidad de Rawson, donde la pérdida del niño es sentida especialmente en el ámbito escolar que lo cobijaba.