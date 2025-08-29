Economía > Info útil
Precios y requisitos para tener un stand gastronómico en la FNS 2025
POR REDACCIÓN
La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 reveló los precios oficiales para quienes deseen instalar un stand gastronómico durante el evento, que cada año convoca a miles de sanjuaninos y turistas. Las alternativas fueron diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y tipos de emprendimientos.
Según la información oficial, los costos para participar son los siguientes: los carros pancheros simples deberán abonar $400.000, los food trucks $800.000, los puestos estándar $1.100.000 y los espacios que requieran cocinar con fuego abierto alcanzan los $1.400.000.
El terreno asignado a los expositores se ajustará al tamaño indicado en la planimetría oficial. Para los puestos gastronómicos tradicionales, se proveerá una estructura metálica techada o carpa, mientras que los food trucks recibirán únicamente el lote sin panelería provisoria.
En el caso de stands con acuerdos comerciales especiales, el tamaño del lote se define previamente con el Equipo Técnico del Predio Ferial San Juan del Bicentenario. En todos los casos, la provisión de cierre y estructuras corre por cuenta del expositor, salvo que se establezca lo contrario.
Todos los expositores contarán con vigilancia, limpieza e iluminación en áreas comunes, asesoramiento y administración general, así como credenciales e invitaciones proporcionales al tamaño del lote. Además, se garantizará la bajada eléctrica monofásica según el metraje asignado, mientras que para stands más grandes se requerirá trifásico o el uso de grupos electrógenos. Cada expositor deberá contar con el tablero y las protecciones correspondientes para su conexión.
Con esta información, los interesados pueden evaluar la inversión y los servicios incluidos, asegurando su participación en una de las celebraciones más importantes de San Juan, que cada año combina música, cultura y gastronomía local.
Dato
Del 20 al 22 de noviembre, San Juan volverá a celebrar la máxima fiesta popular con una edición que rendirá homenaje a la historia, la cultura y la identidad provincial. Bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, la Fiesta Nacional del Sol 2025 se vivirá por segundo año consecutivo en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.
