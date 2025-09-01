¿Preocupación en Boca? La imagen de Russo que generó revuelo tras la victoria

Una imagen del director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se volvió viral y generó un intenso debate en las redes sociales. Las cámaras de la transmisión oficial captaron al entrenador en el banco de suplentes durante el partido contra Aldosivi, y la postal desató una ola de comentarios y especulaciones entre los hinchas. A pesar del contundente triunfo por 2-0 que mantiene al equipo en la pelea del campeonato, la escena captada fue el centro de atención.

El incidente ocurrió a los 27 minutos de la primera parte. Las cámaras de ESPN enfocaron a Russo, quien, según la interpretación de muchos espectadores, parecía estar dormido en el banco. Este breve momento, captado y difundido en la plataforma X, fue suficiente para encender la alarma de los seguidores del club, que rápidamente expresaron su desconcierto y preocupación.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de hinchas compartieron la imagen junto a mensajes que reflejaban su sorpresa y alarma. Comentarios como “No puede ser”, “¿Yo vi mal?”, y “Debería estar en la casa” se viralizaron, mostrando el grado de inquietud de los fanáticos. Algunos incluso criticaron la gestión del club, sugiriendo que la situación no pasaba desapercibida para la dirigencia. La preocupación se centraba en la salud del entrenador, más allá del rendimiento del equipo.

Boca repuntó en el Torneo Clausura

Paradójicamente, el hecho se dio en un contexto de un gran presente deportivo para el equipo. Luego de superar una racha negativa, Boca parece haber encontrado su rumbo bajo la dirección de Russo. La victoria en Mar del Plata no solo confirmó este buen momento, sino que también consolidó su posición en la tabla. Actualmente, el equipo se encuentra tercero en la Zona A, encaminándose hacia los octavos de final del Torneo Clausura.

De esta manera, la imagen de Russo se convierte en una nota de discordia en un momento de alegría para el equipo. Si bien en el campo de juego los resultados acompañan, fuera de él, la escena viral dejó abierta la pregunta sobre la situación del director técnico y la percepción de los hinchas. La preocupación por el DT parece superar, al menos momentáneamente, el entusiasmo por la racha positiva.