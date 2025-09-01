Nate Díaz quiere la trilogía con Conor McGregor que el mundo desea ver

Después de un largo periodo de ausencia en el octágono de la UFC, el icónico peleador Nate Díaz ha encendido las especulaciones sobre un posible regreso para enfrentar a su archirrival, Conor McGregor. En un evento reciente, Díaz expresó su entusiasmo por la posibilidad de una tercera pelea, un choque que podría convertirse en el plato fuerte del rumoreado evento de la UFC en la Casa Blanca en 2026.

La última vez que Nate Díaz pisó la jaula de la UFC fue hace casi tres años, pero su leyenda perduró. Conocido por sus épicas batallas contra figuras de la talla de Jorge Masvidal y Tony Ferguson, y por sus dos enfrentamientos inolvidables contra McGregor, el peleador estadounidense se ha mantenido en el ojo público. Desde su salida de la UFC, ha incursionado en el boxeo, aunque su regreso a la acción en artes marciales mixtas parece pospuesto hasta al menos el próximo año.

En el evento de Dirty Boxing, Díaz fue interrogado sobre la posibilidad de una revancha tan esperada y su respuesta fue contundente: "100%. Eso es lo que más espero". Esta declaración ha reavivado las esperanzas de los fanáticos de ver a los dos titanes de nuevo en la jaula, en un evento que también podría marcar el regreso de otras leyendas como Jon Jones.

¿Se viene la trilogía entre Nate Díaz y Conor McGregor?

De concretarse este enfrentamiento, tanto Nate Díaz como McGregor llegarían a la pelea en circunstancias similares. Ambos han estado inactivos en la UFC durante varios años, pero han insinuado la posibilidad de un regreso triunfal. A pesar de que han estado compartiendo imágenes de sus entrenamientos en redes sociales, la magnitud del evento y el historial de cancelaciones, como el del propio McGregor el año pasado, hacen que exista un riesgo de que la pelea no se materialice.

Por lo tanto, si el presidente de la UFC, Dana White, quiere asegurar que este esperado combate se celebre, deberá hacerlo con un alto grado de certeza y profesionalismo. La posibilidad de un tercer capítulo entre estos dos gigantes no solo capturaría la atención del mundo de las artes marciales mixtas, sino que también solidificaría la historia de una de las mayores rivalidades de este deporte.