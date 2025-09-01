La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad informó que Erik Javier Agüero fue condenado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo en grado de tentativa en concurso real con daño simple. La condena fue dictada bajo la modalidad de juicio abreviado y la investigación estuvo a cargo del fiscal Leonardo Villalba, con la participación de los auxiliares María Inés Vega, Javier Rodríguez y el ayudante fiscal Mariano Teja.

El hecho ocurrió el viernes 29 de agosto, alrededor de las 13.20 horas, en la intersección de las calles Constitución y Soldado Argentino, en el barrio Las Garzas. En ese momento, un remisero identificado como Williams Osvaldo Castro se encontraba realizando un viaje en un automóvil Fiat Siena, cuando descendió brevemente del vehículo para asistir a una pasajera con mercadería. El auto fue dejado cerrado y estacionado a unos 20 metros del lugar.

Durante ese lapso, Agüero se aproximó al vehículo, rompió el vidrio del lado del conductor con una piedra y sustrajo un teléfono celular marca Motorola modelo E6S, de color rojo, que se encontraba en el torpedo. La alarma del vehículo se activó, lo que provocó que Agüero huyera rápidamente del lugar. Castro regresó al automóvil y, al observar lo sucedido, reconoció al autor por su vestimenta: remera blanca y pantalón azul.

Gracias a que el celular sustraído pertenecía a una empresa de remises, Castro pudo activar un seguimiento desde la base de la empresa. Esto permitió coordinar con otros choferes, quienes interceptaron a Agüero en calle Constitución y Bahía Blanca, en el barrio Güemes. Allí, tras un breve enfrentamiento verbal, Agüero arrojó el celular y huyó. El dispositivo fue recuperado con la pantalla rota.

Más tarde, un efectivo policial mostró una fotografía a Castro, quien identificó a Agüero como el autor del robo. Finalmente, personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo tomó conocimiento de que el acusado ya se encontraba aprehendido en la Comisaría 25º por otro expediente contravencional. Villalba emitió una orden para su detención formal en el marco de esta causa.

La causa quedó registrada como “robo en grado de tentativa en concurso real con daño simple e/p de Castro Williams Osvaldo”. La pena fue establecida con base en los artículos 164, 42, 55, 183 y 45 del Código Penal Argentino.