San Juan vuelve a convertirse en el escenario central del hockey sobre patines. Desde el 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni recibirá el primer Mundial de Clubes oficial avalado por la World Skate, un evento que reunirá a ocho equipos de distintas partes del mundo y que reafirma a la provincia como la capital internacional de esta disciplina.

El exjugador Daniel Martinazzo, miembro del Comité Internacional, destacó a DIARIO HUARPE el proceso que llevó a consolidar este certamen: “Hace algunos años comenzamos a trabajar para concretar un campeonato mundial de clubes y hoy es un orgullo que este torneo se dispute en nuestra provincia. San Juan sigue comprometido con el hockey del mundo; ya organizamos la Copa Intercontinental, los mundiales masculino y femenino, y ahora recibimos esta nueva competencia”.

En la misma línea, valoró el respaldo de las autoridades provinciales: “Quiero agradecer al gobernador y a quienes acompañaron este proyecto desde agosto del año pasado. Sin su apoyo, no hubiese sido posible concretar esta ilusión para el hockey internacional”, subrayó.

Voces internacionales

Por su parte, Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje, resaltó la elección de la sede: “San Juan siempre nos recibe de manera cercana y entusiasta. Este es el lugar donde debía celebrarse el primer Mundial de Clubes. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero con el esfuerzo de la provincia y de los clubes participantes hemos logrado organizar un evento que promete ser extraordinario”.

El dirigente español también remarcó el simbolismo del Aldo Cantoni como escenario: “Si había un lugar donde debía realizarse este campeonato era aquí. San Juan es, sin dudas, la capital mundial del hockey sobre patines”, afirmó.

Regreso a la provincia

El jugador sanjuanino Pablo Álvarez, figura del Barcelona, también compartió sus sensaciones al regresar: “Es una alegría enorme volver a pisar el Cantoni, un estadio que significa tanto para quienes crecimos en esta provincia. La ilusión de jugar aquí se mantiene intacta, incluso después de tantos años en Europa. Esta vez será una competencia muy exigente, con equipos de gran nivel, pero esperamos llegar a la final y pelear por el título”.

El Mundial de Hockey sobre Patines de Clubes tendrá representación de Europa y América, consolidando una competencia que combina historia, pasión y proyección internacional, con San Juan como sede indiscutida del hockey global.