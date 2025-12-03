Una estudiante universitaria denunció al propietario del departamento que alquilaba en la ciudad de La Rioja luego de descubrir una cámara oculta en su habitación. El dispositivo estaba escondido en un ventiluz y apuntaba directamente hacia la cama, según confirmaron fuentes locales.

La víctima notó un brillo extraño en una cinta negra colocada sobre la abertura y, al iluminarla con la linterna del celular, encontró la cámara con una tarjeta de memoria que contenía grabaciones recientes del mes de noviembre. Impactada por la situación, avisó de inmediato al grupo de WhatsApp del edificio, donde sus vecinas también reportaron indicios de manipulación en sus departamentos.

Publicidad

El complejo, alquilado exclusivamente a mujeres, quedó en el centro de la investigación judicial. En las últimas semanas, varias inquilinas habían advertido movimientos sospechosos, lo que ahora refuerza la sospecha sobre el dueño de las unidades.

La joven denunció el hecho ante la Policía por invasión a la privacidad y expresó que nunca imaginó atravesar una situación semejante, que le generó miedo, vulnerabilidad y pérdida de confianza en su entorno cotidiano. La Justicia ordenó medidas de protección para las afectadas y dispuso revisar el resto de los departamentos administrados por el mismo propietario.

Publicidad

El caso continúa bajo investigación mientras se analizan las grabaciones y se toma declaración a las denunciantes.