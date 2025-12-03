Condenaron a un policía que admitió filtrar datos judiciales a la barrabrava de San Martín

En un nuevo golpe a la credibilidad del sistema judicial y de seguridad, Diego Ruarte, un policía brigadista asignado a la UFI Delitos Contra la Propiedad, admitió este miércoles su responsabilidad en un escándalo de filtraciones y fue condenado mediante un juicio abreviado a seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El uniformado reconoció haber vendido información sensible a Franco "Chorico" González, líder de la barra brava "La Banda del Pueblo Viejo" de San Martín.

La trama del espionaje interno

Ruarte utilizó su acceso privilegiado al sistema fiscal para extraer datos reservados sobre la investigación contra la facción barrabrava. Según la causa, entre agosto y septiembre de este año, el agente filtraba detalles sobre órdenes de allanamiento, movimientos procesales, estrategias de los fiscales y planes de detención, permitiendo que el objetivo de la investigación estuviera siempre un paso adelante.

La trama se descubrió de manera casi casual: cuando "Chorico" González fue finalmente detenido en un megaoperativo, intentó deshacerse de su teléfono móvil arrojándolo a un canal. Al encontrarse el cauce seco, el dispositivo fue recuperado y su análisis reveló una extensa comunicación con Ruarte, exponiendo el intercambio clandestino.

Contexto: la guerra entre barras

La investigación contra Ruarte se enmarca en el conflicto más amplio entre las facciones "La Banda del Pueblo Viejo" y "Nueva Generación", que ha generado una ola de violencia en San Martín con al menos cinco episodios graves registrados.

Los líderes del grupo beneficiado por las filtraciones ya habían recibido condenas previas:

Franco Ariel "Chorico" González: 8 meses de prisión efectiva

Jonathan Mauricio González: 6 meses de prisión efectiva

Iván Andrés Dávila Yafar: 3 años de prisión efectiva (unificación de condenas)

La resolución judicial

En la audiencia del miércoles, la jueza Flavia Allende homologó el acuerdo entre la fiscalía -representada por Daniela Pringles- y la defensa de Ruarte, a cargo de los abogados Roly Olivera y Marcelo Sandez. La sentencia evita la prisión efectiva pero deja al exagente con antecedentes penales y restricciones profesionales.

Durante el proceso, se reveló que Ruarte había intentado contactar a la fiscal Pringles y a colegas de brigada para conocer el estado de la investigación en su contra, además de haber desinstalado WhatsApp antes de entregar su teléfono como parte de la pesquisa.