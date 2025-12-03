La Cámara de Diputados inició este mediodía la sesión preparatoria para tomar juramento a los 127 legisladores elegidos el pasado 26 de octubre. La presencia del presidente Javier Milei marcó el comienzo de la jornada, luego de que decidiera asistir a último momento. Fue recibido con aplausos por el bloque de La Libertad Avanza, que llega fortalecido tras consolidarse como la primera minoría del cuerpo.

Milei ingresó al recinto junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. Más tarde se sumó Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de LLA en el Senado. Desde la presidencia de la Cámara, Martín Menem les asignó el palco principal para seguir la ceremonia.

El oficialismo celebró su nueva posición en la Cámara. Los 95 diputados de La Libertad Avanza ocuparon el sector derecho del recinto, mientras que los legisladores del Pro fueron reubicados al centro, junto a la UCR, Provincias Unidas y otros bloques.

Anoche se confirmó que la bancada que lidera Gabriel Bornoroni alcanzó los 95 integrantes, superando a Unión por la Patria, que se mantiene con 93. Con la primera minoría asegurada, La Libertad Avanza busca consolidar su influencia en la integración de comisiones clave para el tratamiento de los proyectos previstos para las sesiones extraordinarias.

La sesión estuvo marcada por cruces entre oficialistas y opositores. “Presidente, la patria no se vende”, expresó Aldo Leiva (Unión por la Patria), lo que dio inicio a un intercambio de cánticos entre los distintos bloques. Mientras los diputados peronistas repetían “La Patria no se vende”, desde el bloque libertario respondían “Libertad” y “La casta tiene miedo”. La ceremonia es conducida por el radical Gerardo Cipolini, el legislador de mayor edad, quien toma juramento a los nuevos integrantes.

Autoridades en definición

Finalizada la jura, la Cámara se prepara para designar a sus autoridades. Todo indica que Martín Menem será ratificado como presidente. La incógnita se centra en las tres vicepresidencias, una de las cuales corresponde a la tercera fuerza del cuerpo.

La disputa por este lugar se intensificó en las últimas horas. Este mediodía se confirmó la conformación del bloque Provincias Unidas, impulsado por los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. El nuevo espacio tendrá 18 integrantes y alcanzará 22 con la adhesión, en interbloque, de Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.