Así será Infinito Water Park: 13 hectáreas, 50 atracciones y un estadio para 14 mil personas

Córdoba se prepara para inaugurar un proyecto turístico y recreativo sin precedentes en el país: Infinito Water Park, un complejo acuático de 13 hectáreas que, con más de 50 atracciones, apunta a convertirse no solo en el parque acuático más grande de Argentina, sino también en uno de los centros de entretenimiento más importantes del Cono Sur. La apertura está programada para el 3 de enero, con la obra superando ya el 85% de ejecución.

Con una inversión cercana a los 40 millones de dólares, el parque combina tecnología de última generación, arquitectura temática y un diseño pensado para operar en temporadas extendidas, gracias a sistemas térmicos y áreas cubiertas. El objetivo es transformar a Córdoba en un polo de atracción turística a nivel nacional e internacional.

Un complejo de escala inédita

Infinito Water Park ofrecerá una experiencia acuática diversificada y apta para todo tipo de públicos. Entre sus principales atracciones destacan:

Más de 30 toboganes , que incluirán modelos de caída libre, cápsulas de aceleración y circuitos familiares.

Una pileta de olas con capacidad de 3,5 millones de litros de agua.

Un río lento de 500 metros de recorrido.

Playas de arena artificial y sectores diferenciados para familias, adultos y áreas VIP.

Sistemas de hidratación y sombra diseñados para un alto flujo de visitantes.

La capacidad total del predio será de 7.000 personas en simultáneo, lo que lo ubica a la vanguardia en América del Sur en términos de infraestructura y logística.

Más que un parque acuático: un ecosistema de entretenimiento

El proyecto no se limita a lo acuático. Infinito Water Park integrará un shopping a cielo abierto con 46 locales comerciales dedicados a gastronomía, indumentaria y servicios turísticos. Este corredor funcionará tanto de manera asociada al parque como de forma independiente, promoviendo la actividad económica durante todo el año.

Uno de los componentes más llamativos es la construcción de un estadio multiuso con capacidad para 14.000 espectadores, diseñado para albergar recitales, eventos deportivos, ferias y espectáculos masivos. Este espacio busca posicionarse como un referente cultural y de entretenimiento en el centro del país.