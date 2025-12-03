Un viaje de descanso terminó de la peor manera para un matrimonio sanjuanino que visitaba La Serena. Miguel Rodríguez contó que el último martes 2 de diciembre le robaron su camioneta SW4 del estacionamiento de un centro comercial, ubicado entre las tiendas Easy y París, donde había ido a comer y realizar algunas compras.

Rodríguez explicó que el vehículo había quedado asegurado con cierre completo y traba de volante, como medida preventiva ante posibles inhibidores. "Nosotros llegamos el domingo a La Serena y ayer (por el martes) fuimos con mi esposa a un mall para hacer algunas compras y comer. Dejamos la camioneta en el estacionamiento del Jumbo, que está entre el Easy y París. Como yo vengo seguido, le puse la traba al volante que había comprado en un viaje anterior y me aseguré de cerrar bien la camioneta para evitar posibles inhibidores", relató a Tiempo de San Juan. Según su dijo, estacionó cerca de las 10 y regresó a dejar unas compras a las 11.30. Tras almorzar, volvió al lugar y descubrió que la camioneta ya no estaba.

Gracias a la colaboración de amigos residentes en la ciudad, pudo realizar la denuncia ante Carabineros y la Policía de Investigaciones. Además, accedió a las cámaras de seguridad del complejo, donde se observa que cerca de las 14 una banda organizada se lleva el vehículo.

El sanjuanino aseguró que no mantiene expectativas de recuperarlo. "No hay ninguna esperanza de que la encuentren. Estas bandas, por lo que me comentaron, están robando especialmente camionetas argentinas. Ahí nomás las meten en un contenedor y las llevan a la frontera con Bolivia. Allá, al parecer, el gobierno ha habilitado que se realicen los documentos gratuitos a los vehículos que entran, algo que facilita el proceder de los ladrones y está dando muchos dolores de cabeza al Gobierno chileno", contó.

Rodríguez permanecerá en Chile hasta completar los trámites del seguro y planea regresar a San Juan el viernes. Aclaró que no tiene reclamos hacia los habitantes de La Serena: "Siempre nos tratan muy bien. Este tipo de bandas lamentablemente operan en distintas partes y están conformadas en su mayoría por personas que no son de aquí".

Por último, recomendó a quienes viajen a la zona estacionar únicamente en lugares vigilados, evitar la Avenida del Mar y, si es posible, optar por dejar los vehículos en playas de estacionamiento seguras o utilizar transporte público o servicios como Uber para trasladarse. "Me gustaría decirle a los sanjuaninos que quieran venir que lo hagan sin ningún miedo, pero sí que tomen las debidas precauciones para no ser víctimas de robos".