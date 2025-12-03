Horas después de la exposición del referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, Saúl Zeballos, quien este martes presentó ante la UFI Norte los resultados finales de los análisis de la Universidad Nacional de Cuyo vinculados a la presunta contaminación del río Jáchal, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable salió a desmentir esos estudios.

En un comunicado enviado tanto a la prensa como a la Unidad Fiscal de Investigación de Jáchal, el organismo del Gobierno provincial afirmó que, según los datos recibidos del Laboratorio CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial), no se registraron parámetros por encima de los valores ambientales de referencia históricos de la cuenca.

La presentación ante la Justicia se da en el marco de la causa caratulada como “envenenamiento de agua”, impulsada tras la aparición de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento el pasado 4 de noviembre. La Secretaría afirmó que los informes fueron solicitados por el propio organismo para aportar evidencia técnica que permita esclarecer las causas del evento.

Qué dicen los informes enviados a la UFI

Ambiente remitió dos informes técnicos. El primero corresponde a los monitoreos realizados a lo largo de 2025 en distintos puntos estratégicos de la cuenca del río Jáchal:

PMP1 (Río Las Taguas, antes de la confluencia con Arroyo Turbio),

PMP7 (Río La Palca, aguas arriba de la confluencia con el Río Blanco),

PMP9 (Río Jáchal, aguas abajo del Dique Cuesta del Viento) y

PMP36 (Río Blanco, previo a unirse al Río La Palca).

Según el organismo, en ninguno de estos puntos se detectaron valores superiores a la Línea Base Ambiental determinada por CIPCAMI, construida a partir de datos históricos.

El segundo informe detalla los análisis realizados el 5 de noviembre en zonas directamente vinculadas al hallazgo de los peces muertos: el Río Jáchal aguas abajo del dique, el embarcadero principal, el Río Iglesia antes de su desembocadura, y el embarcadero Náutica, junto a la playa Lamaral.

En todos estos casos, Ambiente afirma que los parámetros medidos en campo —pH, conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno disuelto y turbidez— se mantuvieron dentro de los niveles guía del Anexo 1 del Decreto 007/2024.

Además, el organismo subraya que no se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos en ninguno de los puntos analizados.

Más documentación aportada a la causa

La Secretaría también adjuntó a la UFI los datos históricos de monitoreo del año 2025 para la cuenca Jáchal–Cuesta del Viento, con el objetivo de contextualizar los resultados actuales. A esto se suman los informes técnicos elaborados por la Dirección de Conservación, producto de las inspecciones realizadas los días 20 y 26 de noviembre en la zona.

Ambiente sostuvo que toda esta información se entrega para contribuir al avance de la investigación y aclarar las causas del episodio que generó alarma en la población.

Mientras tanto, persiste la controversia entre los resultados presentados por la UNCuyo y los estudios oficiales, un contrapunto que promete continuar judicial y socialmente en los próximos días.