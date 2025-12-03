Qué dice el informe que presentó la UNCuyo sobre los peces muertos en San Juan

El informe científico de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), presentado formalmente a la Justicia federal, aporta la primera evidencia analítica contundente que descarta las hipótesis oficiales sobre la masiva mortandad de peces en el Dique Cuesta del Viento a inicios de noviembre. Lejos de señalar causas naturales como la hipoxia, los resultados finales revelan niveles extremadamente altos de metales pesados —como arsénico, aluminio, cobre y zinc— en puntos clave de la cuenca del río Jáchal, con valores que superan hasta 114 veces los límites internacionales para la protección de la vida acuática. La detección de mercurio y, de manera aún más reveladora, de cloro en el Río La Palca, activa una alarmante señal: según la Asamblea Jáchal No Se Toca, estos datos coinciden con los patrones químicos del derrame de 2015 y constituirían prueba de un nuevo episodio de contaminación vinculado a la minería que habría sido ocultado.