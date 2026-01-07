Pusieron en servicio la Estación Transformadora San Juan Sur en Sarmiento

La Estación Transformadora “San Juan Sur” fue puesta en servicio este martes 6 de enero de 2026 y ya se encuentra operando de manera comercial en el departamento Sarmiento, fortaleciendo el suministro eléctrico en la zona sur de la provincia.

Comenzó a operar la Estación Transformadora San Juan Sur

La nueva infraestructura eléctrica inició su funcionamiento con una potencia de transformación de 70 MVA. Se trata de una estación 132/33/13,2 kV, con una capacidad total instalada de 140 MVA, que permitirá mejorar la calidad y confiabilidad del servicio para hogares, comercios, industrias y emprendimientos productivos del departamento.

Además del abastecimiento local, la estación cumple un rol estratégico al facilitar la evacuación de hasta 130 MW de generación eléctrica del Parque Solar Fotovoltaico San Juan Sur, que se encuentra actualmente en una etapa avanzada de construcción en la zona.

Una obra clave para el desarrollo productivo del sur sanjuanino

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) indicaron que la puesta en marcha de esta estación es parte del plan estratégico de fortalecimiento de la red eléctrica provincial, con especial impacto en Sarmiento, una zona que concentra emprendimientos productivos vinculados a la agroindustria, la minería y las energías renovables.

La mejora en la infraestructura eléctrica busca acompañar el crecimiento de estas actividades, garantizando energía de calidad, mayor estabilidad del sistema y condiciones adecuadas para la generación de empleo.

Inversión y obras asociadas

El Plan Estratégico de la zona sur demandó una inversión total de USD 25.390.143,65, e incluye un conjunto de obras que ya están en operación o próximas a completarse. Entre ellas se destacan la Estación Transformadora San Juan Sur, líneas de media y alta tensión, y la ampliación de la Estación Transformadora Cañada Honda, cuya puesta en servicio está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Estas obras permiten abastecer actualmente a 7.656 suministros residenciales, 540 suministros comerciales y de alumbrado público, 223 suministros industriales y 120 emprendimientos productivos del sur provincial.

Un anillo eléctrico para mayor confiabilidad

La Estación Transformadora San Juan Sur fue financiada con recursos del Fondo PIEDE y se integra a la Línea de Alta Tensión Doble Terna de 132 kV, junto a otras estaciones ya operativas como La Bebida y Rawson–Pocito. En conjunto, conforman un anillo eléctrico de 132 kV en el sur de San Juan, con más de 124 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión.

Este esquema aporta redundancia en la alimentación, un factor clave para garantizar un suministro eléctrico continuo y seguro ante eventuales contingencias.

Regulación y planificación a largo plazo

En paralelo, el E.P.R.E. continúa implementando medidas regulatorias específicas para el departamento Sarmiento, que incluyen relevamientos técnicos del estado de las instalaciones y acciones de gestión de la demanda eléctrica para grandes usuarios productivos, en el marco de resoluciones dictadas entre 2024 y 2025.

Desde el organismo regulador señalaron que el objetivo es asegurar un abastecimiento resiliente y sostenible, con una mirada de mediano y largo plazo, que acompañe el crecimiento de la demanda eléctrica futura y mejore de forma sostenida la calidad del servicio en toda la provincia.