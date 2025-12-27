La Justicia de San Juan condenó a un hombre a dos meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) por robar una balanza digital en un comercio de Capital durante la tarde de Navidad. La resolución se adoptó mediante juicio abreviado, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 25 de diciembre, alrededor de las 16:10 horas, en un centro comercial ubicado en la estación de servicio Shell sobre Ignacio de la Roza y lateral oeste de avenida Circunvalación. De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el condenado llegó al lugar en una bicicleta todo terreno, forzó una ventana y sustrajo el artefacto, introduciéndose parcialmente por la abertura.

El robo fue observado por un cuidacoches que dio aviso al personal del local y a la policía. El imputado fue interceptado a pocas cuadras del lugar por efectivos del Comando Urbano y se le secuestró la balanza sustraída. Posteriormente, el propietario del comercio aportó imágenes de cámaras de seguridad que confirmaron el delito.

La Fiscalía, a cargo del Fernando Bonomo, instruyó el Procedimiento Especial de Fragancia, con la presencia del ayudante fiscal Mariano Teja y coordinación con el fiscal en turno, Alberto Martínez. La condena se dictó considerando la reincidencia del imputado y la evidencia presentada, con cumplimiento efectivo de la pena.