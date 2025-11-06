El vínculo entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen estuvo en la cuerda floja desde el estallido del Wandagate, el escándalo que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, y que salpicó al polista por su supuesta complicidad con su entonces cuñado. Si bien la pareja siempre optó por el hermetismo, los rumores de una profunda crisis y distanciamiento físico fueron una constante en los medios y redes sociales.

Sin embargo, el panorama familiar parece haber dado un giro inesperado durante un reciente viaje a Uruguay. Zaira Nara compartió una serie de fotos de sus vacaciones en sus historias de Instagram, luciendo looks invernales y disfrutando del paisaje con sus hijos, Malaika y Viggo. El detalle que encendió todas las alarmas de una posible reconciliación fue un inocente reflejo.

En una de las imágenes, tomada frente a un espejo, la silueta de un hombre con la característica boina que suele usar Jakob Von Plessen quedó expuesta. El "descuido" no pasó inadvertido para los seguidores más atentos y rápidamente la foto se viralizó, dando por sentada la presencia del padre de sus hijos en el viaje.

Las pruebas se hicieron irrefutables cuando la influencer especializada en farándula, Juariu, compartió en sus redes una fotografía enviada por un seguidor donde se ve a Zaira y Jakob caminando juntos, de espaldas, por las calles de Colonia, Uruguay. Más tarde, circularon otras imágenes que los mostraban cenando en un restaurante de Carmelo.