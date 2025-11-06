Robaron una oficina en la Galería Libertador: sustrajeron computadora y celulares

Se registró un robo en una oficina ubicada en el quinto piso de un edificio de la Avenida Libertador, en las inmediaciones de la Galería Laprida. El acceso al inmueble se realiza exclusivamente a través de dicha galería, situada entre las calles General Hachan y Tucumán.

Según el relato el Cabo Maximiliano Bustos, la damnificada se encontró con la puerta del establecimiento violentada. El faltante reportado consiste en una computadora y dos teléfonos celulares, uno de marca Motorola y otro Samsung.

La víctima manifestó que el hecho habría ocurrido entre la mañana del martes y la noche del miércoles. Un integrante del personal de limpieza, quien alertó del suceso al propietario, corroboró que en un momento previo la puerta se encontraba intacta, pero posteriormente halló señales de forzamiento.

El edificio cuenta con ascensor y escaleras, siendo esta última la única vía de descenso. Hasta el momento, no se han identificado testigos que pudieran visualizar a los presuntos autores del hecho en los demás comercios de la galería. Asimismo, se confirmó la ausencia de cámaras de seguridad en el área.

El personal criminalístico ya se ha presentado en el lugar para realizar las pericias correspondientes. La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas y la identidad de los responsables.