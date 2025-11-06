Fátima Florez criticó e insultó a Yuyito González: "Muy de cuarta"

La relación entre Fátima Florez y Yuyito González siempre ha estado marcada por una tensión mediática, la cual parece reavivarse con cada nueva declaración. En esta ocasión, fue Florez quien elevó el tono de la discusión al criticar abiertamente el trato que González tiene con los periodistas.

Consultada por un cronista sobre sus diferencias con la actual conductora de televisión, la imitadora fue categórica: "Yo la veo muy de cuarta la actitud que tiene. Me parece muy desagradable el trato con la prensa, me parece que es totalmente innecesario". La artista destacó que, en su visión, la prensa cumple un rol fundamental y que los enfrentamientos o malos tratos son contraproducentes.

En sus declaraciones, Florez fue más allá y analizó lo que, a su parecer, es una estrategia errada por parte de González: "Yo creo que ella se victimiza mucho. Me parece que es innecesario, no le hace bien y, además, creo que le queda mal. La gente se da cuenta cuando alguien es genuino y cuando no". La artista enfatizó la importancia del respeto hacia el trabajo periodístico y hacia el público que consume el contenido.