El árbitro Nicolás Ramírez fue confirmado para dirigir el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará el domingo desde las 16.30 en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. La designación, oficializada por la AFA, recayó en el juez bonaerense de 38 años, quien recientemente estuvo en el centro de la polémica tras su desempeño en la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

Ramírez, internacional desde 2023 y oriundo de González Catán, fue elegido por la Dirección Nacional de Arbitraje tras imponerse sobre Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, los otros candidatos para el partido más importante del fútbol argentino. Su actuación en la final jugada en Córdoba fue duramente criticada por el entrenador de la Lepra, Alfredo Berti, quien lo insultó antes de ser expulsado del campo de juego.

Durante ese encuentro, Ramírez expulsó a dos jugadores mendocinos, adicionó 12 minutos con el marcador 1-2 y ordenó repetir un penal en la definición por un leve adelantamiento del arquero Gonzalo Marinelli. Las decisiones del juez generaron un intenso debate en redes sociales y en el ambiente futbolístico.

Será la tercera vez que Ramírez dirija un Superclásico. Su debut fue en 2024, cuando River se impuso 1-0 en la Bombonera con gol de Manuel Lanzini. En abril de 2025 volvió a estar presente en el Monumental, donde el Millonario ganó 2-1 con tantos de Driussi y Mastantuono.

El equipo arbitral se completará con Juan Belatti y Pablo González como asistentes, Pablo Giménez como cuarto árbitro, Héctor Paletta a cargo del VAR y Sebastián Habib en el AVAR.

El Superclásico se jugará desde las 16.30 en la Bombonera y será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium.