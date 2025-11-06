Un hombre con pedido de captura fue detenido este martes por la noche en la ciudad de Córdoba, luego de protagonizar un violento episodio en el que empujó a un policía desde un techo de tres metros de altura para evitar ser arrestado. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en una vivienda ubicada sobre la calle Florencio Sánchez al 3100, en el barrio Sargento Cabral, y generó gran conmoción entre los vecinos.

Todo comenzó cuando una mujer llamó al 911 para denunciar la presencia de la expareja de su hija en el domicilio. El sujeto tenía medidas de restricción vigentes por conflictos familiares, por lo que su acercamiento al lugar constituía una violación judicial. Al llegar los efectivos, el sospechoso intentó escapar trepando hasta el techo de la casa.

Según informó el diario La Voz, en el intento de detenerlo se produjo un forcejeo, durante el cual el acusado empujó a uno de los policías, que cayó desde unos tres metros de altura. El agente fue rápidamente trasladado al Policlínico Policial, donde recibió atención médica por lesiones en la espalda y quedó internado en observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

Minutos después, el agresor fue reducido por el resto del personal policial y trasladado a la Unidad Judicial. Desde la fuerza confirmaron que el hombre tenía pedido de captura vigente y antecedentes por incumplir reiteradamente las restricciones impuestas por la Justicia.

El hecho volvió a poner en debate la situación de las medidas de protección en casos de violencia familiar y el riesgo que asumen los efectivos policiales durante los operativos de detención.