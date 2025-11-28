Huarpe Deportivo > Fórmula 1
Franco Colapinto fue último en la práctica libre del GP de Qatar
POR REDACCIÓN
Franco Colapinto tuvo un arranque complicado en el Gran Premio de Qatar y cerró la práctica libre en la última posición, en una jornada en la que Alpine no encontró soluciones ni con el compuesto duro ni con el blando. El argentino terminó a más de 2,5 segundos del mejor registro, lo que encendió alarmas dentro del equipo de cara a la clasificación y la sprint.
La referencia del día fue Oscar Piastri, quien dominó la sesión con un tiempo de 1:20,954 al mando de su McLaren. Muy cerca quedó su compañero y líder del campeonato, Lando Norris, a solo 58 milésimas. En tanto, Max Verstappen volvió a evidenciar dificultades con su Red Bull y finalizó sexto, lejos de la comodidad habitual en su monoplaza.
Entre las sorpresas destacadas estuvieron Fernando Alonso con Aston Martin, Carlos Sainz Jr. con Williams e Isak Hadjar con Racing Bulls, ubicados tercero, cuarto y quinto respectivamente, consolidando una tanda inusual en la zona alta.
La acción continuará con la clasificación para la carrera sprint, programada para las 14:30, donde Colapinto intentará revertir un viernes que comenzó cuesta arriba.
Agredieron a una periodista durante una transmisión en vivo en la previa de la final de la Libertadores
La Casa de San Juan abrió sus puertas con una propuesta inmersiva en la Noche Federal en Buenos Aires
Agredieron a una periodista durante una transmisión en vivo en la previa de la final de la Libertadores
La Casa de San Juan abrió sus puertas con una propuesta inmersiva en la Noche Federal en Buenos Aires
La Selección Femenina de Futsal de la Liga Sanjuanina intensifica su preparación rumbo al Nacional de Selecciones que se disputará del 4 al 8 de diciembre en Rosario. Bajo la conducción de Marcelo Vega y el acompañamiento de Matías Pérez, el plantel afronta el desafío con compromiso, identidad y la ilusión de dejar a San Juan entre los mejores del país.