Franco Colapinto tuvo un arranque complicado en el Gran Premio de Qatar y cerró la práctica libre en la última posición, en una jornada en la que Alpine no encontró soluciones ni con el compuesto duro ni con el blando. El argentino terminó a más de 2,5 segundos del mejor registro, lo que encendió alarmas dentro del equipo de cara a la clasificación y la sprint.

La referencia del día fue Oscar Piastri, quien dominó la sesión con un tiempo de 1:20,954 al mando de su McLaren. Muy cerca quedó su compañero y líder del campeonato, Lando Norris, a solo 58 milésimas. En tanto, Max Verstappen volvió a evidenciar dificultades con su Red Bull y finalizó sexto, lejos de la comodidad habitual en su monoplaza.

Entre las sorpresas destacadas estuvieron Fernando Alonso con Aston Martin, Carlos Sainz Jr. con Williams e Isak Hadjar con Racing Bulls, ubicados tercero, cuarto y quinto respectivamente, consolidando una tanda inusual en la zona alta.

La acción continuará con la clasificación para la carrera sprint, programada para las 14:30, donde Colapinto intentará revertir un viernes que comenzó cuesta arriba.