Nicolás Maduro, el depuesto presidente de Venezuela, y su esposa, la ex primera dama Cilia Flores, resultaron heridos mientras intentaban huir de las fuerzas estadounidenses que ejecutaron su captura en Caracas, según informaron funcionarios de la Administración de Donald Trump a legisladores estadounidenses.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con la sesión informativa citadas por varios medios internacionales, durante la operación ambos corrieron para escapar de sus captores y, al intentar esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, se golpearon la cabeza contra el marco bajo de la estructura, lo que les causó lesiones visibles.

Publicidad

Tras ser detenidos por operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos, el exmandatario y su esposa recibieron primeros auxilios antes de ser trasladados y puestos a disposición de la justicia federal en Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico.

Lesiones y comparecencia ante el tribunal

Maduro y Flores comparecieron ante un juez este lunes con signos visibles de sus heridas. Según el abogado de Cilia Flores, ella “sufrió lesiones importantes” durante su intento de escape, y existe la posibilidad de que tenga una fractura o un hematoma grave en las costillas, por lo que se solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud.

Publicidad

Testigos y periodistas presentes en la audiencia observaron que Flores se tambaleó y agachó la cabeza en varias ocasiones, y que Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en ciertos momentos. En algunos bocetos de la sala se representó a Flores con vendas en la cabeza.

Por otra parte, funcionarios que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve, aunque su abogado destacó la necesidad de una revisión médica completa.

Publicidad

Heridos también entre las fuerzas estadounidenses

Además de las lesiones de la pareja, algunos miembros de la Fuerza Delta resultaron heridos durante el operativo como consecuencia de un intenso tiroteo con una fuerza cubana de reacción rápida que se encontraba cerca del complejo de Maduro. Afortunadamente, las heridas no ponen en peligro sus vidas y se espera que se recuperen por completo, señalaron las fuentes.

Maduro y Cilia Flores permanecen encarcelados en Nueva York, donde se declararon inocentes de los cargos que se les imputan, mientras sus defensores legales trabajan para garantizar su derecho a una evaluación médica adecuada tras las lesiones sufridas durante su captura.

Panorama general

La captura de Maduro y su esposa se produjo en una operación militar de Estados Unidos en Caracas denominada «Operación Resolución Absoluta», en medio de una escalada de tensiones entre ambos países y en el marco de acusaciones por narcotráfico y terrorismo que enfrentan ante la justicia estadounidense.