Con la clasificación a la Copa Sudamericana confirmada, tras la eliminación de Boca frente a Racing en el Torneo Clausura, River Plate comienza a definir su plantel de cara al 2026. El técnico Marcelo Gallardo armó una carpeta con varios nombres, pero la dirigencia, liderada por Stefano Di Carlo, ya descartó tres refuerzos debido a la cotización excesiva impuesta por sus respectivos clubes.

Uno de los principales nombres que quedaron fuera de carrera es el del lateral derecho uruguayo Kevin Amaro, una pieza importante en Liverpool de su país. Amaro, de 21 años, considerado por Marcelo Bielsa para la selección Celeste, también puede desempeñarse como carrilero o extremo. Pese a las negociaciones entre Mariano Barnao, hombre de confianza de Gallardo, y los dirigentes del club uruguayo, las posturas se encontraban muy distanciadas. José Luis Palma, presidente de la institución, sentenció la cifra inalcanzable: “El precio de Kevin Amaro es de 10 millones de dólares por el 70%”. Ante la necesidad de reforzar ese sector, especialmente porque Fabricio Bustos podría abandonar el club en este mercado, River desistió de seguir buscando al uruguayo.

En el lado opuesto de la defensa, Román Vega, un lateral izquierdo que había sido un anhelo de Marcelo Gallardo en mercados anteriores, fue descartado. En el invierno de este año, Vega estuvo cerca de arribar a River desde Argentinos Juniors, pero el Zenit de Rusia apareció de último momento y pagó nueve millones de euros por el 90% del pase. A pesar de que el jugador expresó recientemente que no vería con malos ojos vestir la Banda Roja y tiene el deseo de volver a la Argentina, el club ruso no está dispuesto a negociar un préstamo y tampoco venderlo por menos de lo que lo pagó. Vega no ha tenido el protagonismo esperado en Rusia, jugando solo siete de los 18 partidos en la Premier Liga y siete de los ocho en la Copa de Rusia. Ante este bloqueo, River ya busca otras opciones, con Julio Soler, capitán de la Selección Argentina Sub 20, picando en punta.

Finalmente, ante la necesidad de un centrodelantero por la inminente finalización del contrato de Miguel Ángel Borja (31 de diciembre) y la posible salida de Facundo Colidio, la opción de Luciano Gondou también se desvaneció. Gondou, con pasado en las inferiores de River y destacados pasos por Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors, fue vendido al Zenit ruso a mediados del año pasado por 12 millones de euros. Su situación en Rusia es similar a la de Vega: no es titular indiscutido y estaría abierto a una salida; sin embargo, el conjunto ruso exige una cifra cercana a los 14 millones de euros por su ficha y, al igual que con Vega, tampoco están dispuestos a negociar un préstamo.