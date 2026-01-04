Roberto Carlos recibió el alta médica este viernes tras ser operado de urgencia por una falla en su corazón. El legendario exjugador de la Selección de Brasil y el Real Madrid abandonó el hospital en Brasil donde se encontraba internado desde el 29 de diciembre para someterse a una intervención quirúrgica.

Su ingreso al Hospital Vila Nova Star de São Paulo se produjo luego de que una obstrucción coronaria fuera detectada en exámenes de rutina, lo que llevó a los médicos a realizar una angioplastia inmediata.

Publicidad

El procedimiento se realizó el mismo día de su internación “con pleno éxito y sin intercurrencias”, según informó el boletín médico divulgado el 31 de diciembre. Dicho informe señaló que el actual embajador del equipo Merengue evolucionaba de forma satisfactoria, permaneciendo estable y sin presentar síntomas.

Tras su salida, el exfutbolista compartió una fotografía sonriente junto a los profesionales de salud y manifestó: “Agradezco a todo el equipo médico por la atención, el cuidado y acompañamiento en este período”.

Publicidad

Quien es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia se retiró oficialmente en 2012, tras brillar once años en el Real Madrid y destacarse en clubes como Palmeiras y Corinthians. Su exitoso palmarés con la selección brasileña incluye el campeonato mundial de 2002, dos Copas América y una Copa Confederaciones. Asimismo, con el conjunto español conquistó tres Champions League, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales.