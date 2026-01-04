Huarpe Deportivo > En Sao Paulo
Roberto Carlos superó su operación de corazón y dejó el hospital
POR REDACCIÓN
Roberto Carlos recibió el alta médica este viernes tras ser operado de urgencia por una falla en su corazón. El legendario exjugador de la Selección de Brasil y el Real Madrid abandonó el hospital en Brasil donde se encontraba internado desde el 29 de diciembre para someterse a una intervención quirúrgica.
Su ingreso al Hospital Vila Nova Star de São Paulo se produjo luego de que una obstrucción coronaria fuera detectada en exámenes de rutina, lo que llevó a los médicos a realizar una angioplastia inmediata.
El procedimiento se realizó el mismo día de su internación “con pleno éxito y sin intercurrencias”, según informó el boletín médico divulgado el 31 de diciembre. Dicho informe señaló que el actual embajador del equipo Merengue evolucionaba de forma satisfactoria, permaneciendo estable y sin presentar síntomas.
Tras su salida, el exfutbolista compartió una fotografía sonriente junto a los profesionales de salud y manifestó: “Agradezco a todo el equipo médico por la atención, el cuidado y acompañamiento en este período”.
Quien es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia se retiró oficialmente en 2012, tras brillar once años en el Real Madrid y destacarse en clubes como Palmeiras y Corinthians. Su exitoso palmarés con la selección brasileña incluye el campeonato mundial de 2002, dos Copas América y una Copa Confederaciones. Asimismo, con el conjunto español conquistó tres Champions League, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales.