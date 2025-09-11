Matías Morales y Enzo Falaschi, rugbiers argentinos, están detenidos desde el miércoles pasado en Mendoza tras una orden del Juzgado Federal Nº1. La Justicia chilena solicitó su extradición por su presunta participación en abusos sexuales contra dos jugadoras de hockey en Chile, hechos que habrían ocurrido en agosto de 2023 durante una fiesta privada en Vitacura.

En ese momento, ambos jugadores formaban parte del club Teqüe de Mendoza y tenían contrato por seis meses con el Stade Français de Santiago de Chile, en la Primera Nacional TOP 10. Según las denunciantes, luego de la fiesta se dirigieron con ellas y un compañero a un departamento, donde consumieron alcohol y se produjo el ataque sexual.

Actualmente, Morales es profesor de Educación Física y ofrece entrenamientos personalizados, mientras que Falaschi trabaja como agente inmobiliario en Mendoza, según su perfil de Instagram, donde también hace referencia a la ciudad con un emoji de vino.

En abril de 2025 se realizó la audiencia para notificar a los acusados sobre la denuncia. Ambos defendieron que las relaciones fueron consentidas. La abogada Anahí Venier, defensora de Falaschi, manifestó que rechazaron el pedido de extradición porque las autoridades chilenas no remitieron el expediente completo, impidiéndoles conocer a fondo la acusación. Además, señaló que su defendido está denunciado por una sola mujer.

Venier advirtió que la seguridad de Falaschi podría estar en riesgo si es trasladado a Chile, recordando los recientes incidentes violentos entre argentinos y chilenos, como los ocurridos entre Independiente y Universidad de Chile. “No creemos que Chile sea un lugar seguro para que Enzo transite un proceso de este tipo”, afirmó.

Por el momento, los rugbiers permanecen en el Centro de Detención Judicial Unidad 32 y próximamente serán trasladados a la cárcel Federal de Cacheuta. El juzgado mendocino tramita el pedido de extradición solicitado por Chile.

El caso se suma a antecedentes de Falaschi, quien en 2017 fue investigado por una denuncia de abuso sexual en la que estuvieron involucrados cinco jugadores de la Unión Rugby de Cuyo. La denuncia surgió tras una fiesta en Chacras de Coria en diciembre de 2016, cuando una joven de 24 años acusó haber sido agredida sexualmente. Sin embargo, el fiscal consideró que no había pruebas suficientes y en mayo de 2018 se dictó el sobreseimiento de todos los imputados.