Rusherking sorprendió a sus seguidores al confirmar el lanzamiento de un emprendimiento gastronómico, dando un "giro rotundo" a su trayectoria profesional.

El joven artista, quien se mostró "muy entusiasmado", reveló en un video promocional junto a Maru Botana que abrirá un restaurante de Pastasole en Argentina. Se trata de un local de pastas ubicado en el barrio de Palermo.

Rusherking explicó que este proyecto no tiene "nada que ver con la música", aunque enfatizó que la música sigue siendo su "primer amor" y que siempre continuará haciéndola.

El cantante dio detalles sobre la inspiración detrás del concepto del local. Rusherking relató que hace poco viajó a Nueva York y allí conoció un restaurante de pastas, una franquicia, que le llamó poderosamente la atención.

El detalle que lo conquistó fue el show que ofrecía el chef, quien "cocina una horma de queso gigante en la ventana". Fascinado, el cantante dijo: "Me vuelvo loco con la comida, entonces dije 'lo quiero traer a Argentina'".

El trabajo para concretar el emprendimiento lleva tiempo; el artista contó que "Venimos ya hace un año trabajando para poder abrirlo". Actualmente, el equipo se encuentra "en la etapa de obra en el local". Rusherking mostró parte del negocio, visiblemente orgulloso, afirmando: "Es tremendo, estoy enamorado".

Aunque el anuncio oficial ya se realizó, el local aún no tiene una fecha de apertura confirmada.